  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: إحالة صاحب شركة للنيابة بعد تصنيع جل معقم مخالف للمواصفات الطبية

الإثنين 16 مارس 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: إحالة صاحب شركة للنيابة بعد تصنيع جل معقم مخالف للمواصفات الطبية


غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها أحالت صاحب شركة للنيابة العامة، و ذلك بعد قيامه بتصنيع وتعبئة كحول جل، مخالف للمواصفات، لصالح عدة تجار.

واوضحت الوزارة في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، أنه تبين من فحص عدة عينات في مختبر الصحة العامة التابع للوزارة أن كحول الجل، مخالف للمواصفات الطبية ولا توجد به نسبة كحول وتوزع على أنها تستخدم لأغراض التعقيم.

وذكرت أن عدة فرق تفتيش مكونة من فريق مشترك من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة الطبية، قامت بمصادرة أكثر من عينة لغرض الفحص.

وأكد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة سعيد البطة، أنه تم إحالة الموضوع بشكل عاجل للنائب العام لاتخاذ الاجراء القانوني على ضوء ذلك.

وأكد البطة خطورة هذه الجريمة وأن المشرع تشدد في عقوبات هذه الجرائم وأكد أن وزارة الصحة بالاشتراك مع جهات الاختصاص لن تتهاون اطلاقاً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والرادعة ضد المخالفين حفاظاً على صحة شعبنا الفلسطيني لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.

#الصحة #قطاع غزة #معقمات #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بيان مُسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين العمال

الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة ومتظاهرون يحتجون والداخلية توضح

"الميزان" ينشر تفاصيل اعتداء مسلحين على محامٍ بغزة

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

هارتس : كيف تحتاط وتستعد إسرائيل لاحتمال انتشار “كورونا” في قطاع غزة؟

سلطة النقد تحذر البنوك وتقرر تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

الصحة بغزة : عليك إجراء فحص كورونا في هذه الحالة

الأخبار الرئيسية

الصحة الاسرائيلية تتراجع بشأن معطيات ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ344.. وتطالب بإغلاق شامل

تقرير اسرائيلي : النظام الصحي سينهار في الدولة وسنتحول الى ايطاليا ثانية خلال اسبوعين

اشتية

اشتية: إصابة جديدة بكورونا في طولكرم ليرتفع عدد الاصابات في فلسطين الي 39

أبو حسنة: الاونروا تفتح مدارسها بغزة لمرضى الجهاز التنفسي بعيدا عن عياداتها منعا لتفشي كورونا

الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة ومتظاهرون يحتجون والداخلية توضح