الصحة بغزة: إحالة صاحب شركة للنيابة بعد تصنيع جل معقم مخالف للمواصفات الطبية

غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها أحالت صاحب شركة للنيابة العامة، و ذلك بعد قيامه بتصنيع وتعبئة كحول جل، مخالف للمواصفات، لصالح عدة تجار.

واوضحت الوزارة في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، أنه تبين من فحص عدة عينات في مختبر الصحة العامة التابع للوزارة أن كحول الجل، مخالف للمواصفات الطبية ولا توجد به نسبة كحول وتوزع على أنها تستخدم لأغراض التعقيم.

وذكرت أن عدة فرق تفتيش مكونة من فريق مشترك من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة الطبية، قامت بمصادرة أكثر من عينة لغرض الفحص.

وأكد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة سعيد البطة، أنه تم إحالة الموضوع بشكل عاجل للنائب العام لاتخاذ الاجراء القانوني على ضوء ذلك.

وأكد البطة خطورة هذه الجريمة وأن المشرع تشدد في عقوبات هذه الجرائم وأكد أن وزارة الصحة بالاشتراك مع جهات الاختصاص لن تتهاون اطلاقاً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والرادعة ضد المخالفين حفاظاً على صحة شعبنا الفلسطيني لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.