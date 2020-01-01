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الشرطة تقبض على 20 شخص قاموا بنشر وترويج اشاعات

الإثنين 16 مارس 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 20 شخص قاموا بنشر وترويج اشاعات


رام الله / سما /

قبضت الشرطة  خلال الأيام الماضية  على 20 شخصا قاموا بنشر وترويج الإشاعات وإثارة البلبلة والقلق بين الناس حول فايروس كورونا .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه ومن خلال المتابعة الدورية لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية بادارة المباحث العامة  منذ بدأت حالت الطوراىء ومتابعة اصحاب الصفحات والتعرف على عدد منهم فقد تمكنت الشرطة من القبض على 20 شخصا على خلفية ترويج شائعات واخبارا كاذبة تضر بالصالح العام وتثير البلبلة بين المواطنين .

وأضاف ارزيقات  أنه تم التعامل معهم حسب القانون والأصول المتبعة وتسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وناشد المواطنين إلى استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية فقط ومن جهات الاختصاص المخولة بنشر المعلومات عن كل ما هو جديد حول أزمة كورونا محذرا في نفس الوقت كل من يقوم بنشر مثل هذه الاخبار الكاذبه

#الشرطة #ارزيقات #كورونا #فلسطين

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