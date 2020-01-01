اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ344 بينهم دبلوماسي بمدريد.. والصحة تطالب بإغلاق شامل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 344، بينهم 8 سياح أجانب يرقدون في المستشفيات بالبلاد، فيما أعلن عن إصابة دبلوماسي إسرائيلي بسفارة تل أبيب في مدريد.

ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ بالإصابة بالفيروس بعد أن كانت الحالات المسجلة صباح اليوم الإثنين 250، وهو أعلى ارتفاع يسجل بالإصابات خلال أقل من 24 ساعة، وذلك منذ أن أعلنت الوزارة عن اكتشاف الفيروس في البلاد.

كما أعلنت الوزارة عن إصابة 21 من الطواقم الطبية بالبلاد بالفيروس، وذلك خلال علاجهم لحالات يتشبه بإصابتها بكورونا.

ويتواجد نحو 2500 من الطواقم الطبية بمستشفيات البلاد، بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وذلك كإجراء وقائي لحين ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت لهم، بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم تبليغ عائلة دبلوماسي إسرائيلي في مدريد بإصابته بالفيروس، وسبق ذلك أن أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن إصابة دبلوماسي وموظف في سفارة تل أبيب في العاصمة اليونانية أثينا.

ويأتي الارتفاع في حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد، في الوقت الذي تم الشروع بفرض المزيد من الإجراءات المشددة والتقييدات على حرية التنقل والعمل في البلاد.

وزارة الصحة تطالب بإغلاق شامل

ووسط هذه التقييدات على مختلف المرافق العامة والخاصة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، تتباين مواقف الوزارات الحكومية بشأن طلب وزارة الصحة بفرض إغلاق شامل على البلاد لمدة أسبوعين، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس.

وترجح وزارة المالية التي تعارض فرض الإغلاق الشامل في البلاد، بأن إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يتسبب بشلل تام للاقتصاد وسوق العمل، ويزج بمئات آلاف الموظفين والمستخدمين والعمال إلى سوق البطالة.

وجدد مسؤولون في وزارة الصحة التوصية مجددا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بفرض إغلاق شامل في البلاد والإعلان عن حالة طوارئ، يتم السماح خلالها بعمل قطاعات قليلة وحيوية، وذلك على خلفية التخوفات من انتشار واسع لفيروس كورونا، وإصابة آلاف الأشخاص بالفيروس، واحتمال وفيات بأعداد كبيرة.

منذ انتشار كورونا: 40 ألف طلب للحصول على مخصصات بطالة

ومنذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا في البلاد في نهاية شباط/فبراير الماضي إلى منتصف آذار/مارس الجاري، سجل في مكاتب الاستخدام التابعة لمؤسسة التأمين الوطني 40 ألف طلب للحصول على مخصصات البطالة.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن 18 ألف طلب قدمت للتأمين الوطني بعد أن حصلوا على تصاريح لمغادرة وترك العمل لعطلة غير مدفوعة الأجر.

ومقارنة بالطلبات التي قدمت إلى مكاتب الاستخدام في شهر شباط/فبراير، والتي وصلت إلى 321 طلبا، للحصول على مخصصات بعد الخروج لعطلة غير مدفوعة الثمن، إلا أن شهر آذار/مارس الجاري، شهد ارتفاعا ملحوظا في الحصول على المخصصات بسبب الخروج لعطلة غير مدفوعة الثمن، ويرجح أن ترتفع هذه المعدلات حتى نهاية الشهر.

ومقارنة بالطلبات التي قدمت إلى مكاتب الاستخدام في شهر شباط/فبراير، والتي وصلت إلى 321 طلبا، للحصول على مخصصات بعد الخروج لعطلة غير مدفوعة الثمن، إلا أن شهر آذار/مارس الجاري، شهد ارتفاعا ملحوظا في الحصول على المخصصات بسبب الخروج لعطلة غير مدفوعة الثمن، ويرجح أن ترتفع هذه المعدلات حتى نهاية الشهر.

ومنذ الإعلان عن الإجراءات والتقييدات على مختلف القطاعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس في البلاد، سجل في مكاتب العمل 11800 طلب للحصول على فرص عمل، بينهم 7400 أحيلوا من مشغليهم لعطلة غير مدفوعة الأجر