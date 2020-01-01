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إصابة فلسطيني في بلجيكا بكورونا

الإثنين 16 مارس 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فلسطيني في بلجيكا بكورونا


بروكسل /سما/

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ عبدالرحيم الفرا تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن فلسطيني، وهو موجود الآن في المستشفى لتلقي العلاج بعدما تم فحصه وكانت نتيجته إيجابية.

وأفاد الفرا، في بيان، اليوم الاثنين، أن المواطن الفلسطيني المصاب كان التقى بمواطن فلسطيني آخر قبل انتقاله إلى المستشفى، حيث تم وضع هذا الأخير في حجر صحي بيتي لمدة 14 يوماً، بينما قامت السفارة بتأمين الاحتياجات الضرورية لهذا المواطن.

وناشدت سفارة فلسطين لدى بلجيكا جميع أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ توخي الحيطة وتجنب التجمعات، والالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية والرسمية، ومتابعة صفحة السفارة والتواصل معها في حالة الضرورة.

#بليجكا #اصابة #كورونا #فلسطيني #الجاليات الفلسطينية

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