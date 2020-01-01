نتنياهو يناقش مع وزراء ومسؤولين تقييد النشاط التجاري جراء كورونا

القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة نقاش حول مزيد من الإجراءات في ظل تفشي فيروس كورونا، في ظل مطالبات وزارة الصحة بتعطيل الاقتصاد لمنع انتشار الفيروس.



وذكرت القناة 7 العبرية أن الاجتماع حضره وزير المالية ووزير الصحة ووزير الاقتصاد ووزير النقل ورئيس مجلس الأمن القومي ووزير الجيش عبر الفيديو ومديري المكاتب والكيانات الأخرى.



ولفتت القناة 13 العبري إلى أن وزارة الصحة تعطيل الاقتصاد في البلاد، ولم يقرر نتنياهو بعد في هذه المسألة.



وأوضحت أن الوزراء ناقشوا معاً تحركات إضافية من شأنها تقييد العمليات التجارية.