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كورونا :الدولار يرتفع في مصر والبورصة تنهار

الإثنين 16 مارس 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا :الدولار يرتفع في مصر والبورصة تنهار


القاهرة /وكالات/

ارتفع سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين، حيث سجل أمام الجنيه في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.59.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 3 قروش خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، كما زاد سعر البيع بنحو 3 قروش إلى 15.80 جنيه.

وانهارت مؤشرات البورصة المصرية وسجلت تراجعا كبيرا في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ما دفع إدارة البورصة لتعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة.

#الدولار #البورصة #الجنيه

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