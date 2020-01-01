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رسميًا .. غانتس يتسلم تكليف تشكيل الحكومة

الإثنين 16 مارس 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا .. غانتس يتسلم تكليف تشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

تسلم بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، ظهر اليوم الإثنين، تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل غانتس أمس على توصية 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي ما منحه الأفضلية على بنيامين نتنياهو زعيم الليكود للحصول على التكليف.

وقال ريفلين أثناء تسليم غانتس كتاب التكليف: " في نهاية المشاورات مع ممثلي جميع الأحزاب أوصى 61 نائبًا من الكنيست على بيني غانتس لتشكيل الحكومة، وبذلك يمنحك القانون ثمانية وعشرين يومًا، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، لتشكيل الحكومة. هذه فترة قصيرة، لكنها في الظروف الحالية في ظل حالة طوارئ فهي فترة طويلة للغاية. الظروف التي امامنا تتطلب إقامة حكومة في إسرائيل".

وقال غانتس بعد تلقيه كتاب التفويض من الرئيس: "هذه الأيام ليست أيامًا عادية، الفترة التي نحن فيها لا تشبه أي فترة أخرى كانت. إسرائيل تبدأ في بداية أزمة عميقة، في هذا الوقت تجلس مئات الآلاف من العائلات في منازلها، وتغلق على أنفسها، خوفا من الفيروس الغامض لأطفالهم وأنفسهم".

وأضاف غانتس: "سأفعل كل ما بوسعي في غضون أيام قليلة لتشكيل حكومة وطنية موسعة، حكومة أمثل فيها ناخبي تحالف ’أزرق أبيض’، و’الليكود’، وكل أحزاب اليمين واليسار".

#غانتس #حكومة #اسرائيل

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