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رام الله: رجل أعمال يعفي مستأجريه من أجرة الشهر نظراً للظرف العام

الإثنين 16 مارس 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: رجل أعمال يعفي مستأجريه من أجرة الشهر نظراً للظرف العام


رام الله /سما/

أعفى رجل الأعمال حسن نجيب المستأجرين لديه (70 مستأجرا) من أجرة هذا الشهر، نظرا للظرف العام الذي نعيشه في ظل خطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال لقائها رجل الأعمال نجيب، امس، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ونائبه محمد النبالي، إلى أن هذه المبادرات تنم عن انتماء القطاع الخاص وتكاتفه وتعاضده مع جميع فئات ومكونات الشعب الفلسطيني، داعية إلى مزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على الكثير من الفئات في ظل الأزمة الحالية.

وقالت غنام، إن "المحافظة تتلقى الكثير من المبادرات المشابهة، ونعمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لتوحيد هذه المبادرات ضمن نواة عمل موحدة لصالح المواطنين".

من جانبه، أكد العطاري، "أننا أحوج ما نكون لمثل هذه المبادرات التي تؤكد على التكامل والتكافل بين جميع قطاعات الشعب، من أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة التي نمر بها". 

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