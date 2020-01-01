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محدث : طولكرم ما تزال مفتوحة ومجلس الوزراء لم يتخذ قرارا باغلاقها

الإثنين 16 مارس 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث : طولكرم ما تزال مفتوحة ومجلس الوزراء لم يتخذ قرارا باغلاقها


رام الله / سما /

رفع محافظ طولكرم عصام ابو بكر توصية الى رئيس الوزراء لاغلاق المدينة تحسبا من تداعيات قد تطرأ نتيجة اكتشاف الحالة المصابة اليوم والقادمة من بولندا.

ووفقا لبيان المحافظة لم يتخذ رئيس الوزراء اي قرار بهذا الشان ولا تزال المدينة مفتوحة امام المواطنين وتجري الحياة فيها بشكل اعتيادي .

وتجري المشاورات مع جميع الجهات لاتخاذ القرار المناسب على ضوء تطور الحالة في المحافظة.

وجاء ذلك، عقب الإعلان عن إصابة جديدة ثانية بفيروس كورونا في المدينة، لشاب عاد من بولندا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن صباح اليوم، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طولكرم، لمواطن قادم من بولندا.يضاف لحالة اخرى تم الكشف عنها الاسبوع الماضي في المدينة.

#طولكرم #اغلاق #فيروس كورونا

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