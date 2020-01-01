3700 جندي إسرائيلي سيبقون في قواعدهم لمدة شهر

القدس المحتلة / سما /

ذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أن 3700 جندي إسرائيلي سيبقون في قواعدهم العسكرية.

وأوضح المتحدث، إن هؤلاء الجنود سيبقون لمدة شهر، وسيتم يوميًا إجراء فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تقرر إبقاء الجنود في القواعد ضمن إجراءات العزل والقيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس.

وتقرر تأجيل عملية التجنيد الجديدة إلى شهر آب/ أغسطس المقبل.

وتبين من الأعداد الجديدة للمصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، أن هناك حالة لجندي وآخر لموظف في وزارة الجيش.