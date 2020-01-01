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الصحة المصرية يرد على اتهامات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"الغارديان" حول انتشار "كورونا"

الإثنين 16 مارس 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية يرد على اتهامات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"الغارديان" حول انتشار "كورونا"


القاهرة /وكالات/

نفى  مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية ارقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر التي أوردتها صحيفتا "الغارديان" و"نيويورك تايمز".

وشدد المصدر المسؤول في وزراة الصحة المصرية على أن القاهرة "ليس لديها ما تخفيه، وأن الإعلان عن الحالات يتم بوضوح تام وشفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة هي الأرقام الصحيحة".

وفي الشأن ذاته، رفع المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام قضية ضد صحيفتي "نيويورك تايمز" و"الغارديان" في مصر، ممثلتين في رئيسي مكتبيهما في القاهرة.

ونصت الدعوى المذكورة على أن "المبلغ ضدهما الأول والثاني قاما عبر الصحيفتين اللتين يعملان بهما بنشر تقارير كاذبة وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثيين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورنا قد تجاوز الـ 19.310 ألف مصاب.. حيث جاء مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين".

#كورونا #مصر #نيويورك تايمز #الغارديان

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