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اغلاق مغسلة ملابس مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة في سلفيت

الإثنين 16 مارس 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

اغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة سلفيت( وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، الضابطة الجمركية، المحافظة)، اليوم الاثنين، مغسلة تعمل على غسل مستلزمات المستشفيات الإسرائيلية من ملابس وشراشف دون مرعاة وإتباع اجراءات الصحة والسلامة العامة والتدابير المتبعة في الحد من انتشار فيروس كورنا(كوفيد-19).

وبين مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة سلفيت ان اغلاق المنشاة يأتي بناء على قرار محافظ سلفيت وضمن التدابير التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني وبما يضمن تطبيق المنشات اجراءات الصحة والسلامة العامة.

#مغسلة #سلفيت

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