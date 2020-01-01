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قلقيلية تساند بيت لحم بشحنة مواد غذائية

الإثنين 16 مارس 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

سيرت قلقيلية، اليوم الإثنين، شاحنة مواد غذائية "خضار وفواكه"، إلى محافظة بيت لحم، بدعم من تجار وأهالي المدينة.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن ما تقوم به مؤسساتنا الوطنية في كافة محافظات الوطن، دليل على الانتماء ونضوج الحس الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرات تشكل بارقة أمل وبوصلة لتحقيق أهداف شعبنا.

وأضاف أن شعبنا بكافة قواه قادر على تجاوز المحنة والظروف العصيبة التي يمر بها، وأن ما نحتاجه هو التحلي بالثبات والعزيمة.

وشكر رواجبة كافة الجهات التي عملت على إدارة الحملة، وساهمت في تسيير هذه الشاحنة، متمنيا دوام الصحة والعافية لجميع المواطنين في كافة محافظات الوطن.

 
#بيت لحم #مواد غذائية #قلقيلية

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