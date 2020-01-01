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بلدية الخليل تطلق نظام خاص للشكاوى ومتابعتها

الإثنين 16 مارس 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أطلقت بلدية الخليل صباح اليوم الاثنين، نظام خاص لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين حول الخدمات التي تقدمها البلدية ضمن نطاق امتيازها، بحيث يتيح النظام إمكانية إرسال الشكاوى والملاحظات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبلدية وتطبيق بلدية الخليل على الهواتف الذكية والرقم المجاني 850 850 1800 والرقم المختصر 115.

وأوضح مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات المهندس أسامة الدويك، أنّ هذا التطبيق يتيح للمواطنين فرصة تقديم الشكاوى بشكلٍ مباشر وسريع ومضمون لجهات الاختصاص، داعياً المواطنين إلى تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله، مشيراً إلى أنّ التطبيق يتيح النظام للمواطنين الإستعلام حول الذمم المستحقة وتفاصيلها ويحتوي على دليل سياحي يتضمن الخارطة السياحية بما فيها المستشفيات، المساجد، المطاعم، الفنادق، الصيدليات المناوبة، محطات الوقود، الأماكن الأثرية ومراكز التسوق.

من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة أنَ هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، لافتاً إلى أنّ المجلس البلدي يحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنّ البلدية سخرت كل الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح النظام، مُشدداً على أنّ تلبية احتياجات المواطنين جزء لا يتجزأ من العملية التنموية للبلدية.

#بلدية الخليل

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