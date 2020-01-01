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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين 16 مارس 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت إبعاد العديد من المقدسيين عن المسجد والبلدة القديمة لدورهم في توزيع نشرات توعوية للوقاية من فيروس "كورونا".

ووفقا لدائرة الأوقاف، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المكان.

وأتت هذه الاقتحامات وسط تحذيرات أطلقها نشطاء مقدسيون من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد الأقصى، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا في صفوف المصلين، وقرار دائرة الأوقاف الإسلامية بإغلاق المصليات المسقوفة لتنفيذ مخططات الاحتلال.

إلى ذلك، أبعدت شرطة الاحتلال أربعة مقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، لتوزيعهم نشرات عن فيروس كورونا".

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات، بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل الإفراج عنه دون شروط.

وأغلق الاحتلال، أمس الأحد، معظم أبواب المسجد بحجة "الوقاية من فيروس كورونا"، باستثناء 3 أبواب وهي: حطة، والمجلس، والسلسلة.

#المستوطنين

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