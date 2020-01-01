الصحة بغزة : عليك إجراء فحص كورونا في هذه الحالة

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة يوم الإثنين إنه يتوجب على المواطنين الإبلاغ عند الاشتباه بأي أعراض لفيروس كورونا تظهر على أشخاص عائدين إلى قطاع غزة أو من خالطوهم.

وأوضح مدير دائرة مكافحة العدوى في الإدارة العامة للمستشفيات بغزة رامي العبادلة أن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة، والسعال الجاف، والشعور بالتعب والإرهاق، وأعراض أخرى مثل الصداع وآلام العضلات.

وأكد، في هذه الحالة، ضرورة التواصل على الرقم الصحي المخصص من الوزارة "103"، إذ سيتم توجيه الإرشادات بخصوص التوجه للمركز الصحي المناسب، وإجراء التحاليل الخاصة والمتوافرة في القطاع لإثبات أو نفي الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة في غزة اتخذت سلسلة من إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع.

وذكرت الوزارة أنها "جهّزت المرافق الصحية بغرف العزل الخاصة في حال حدوث إصابات، إلى جانب إصدار دليل إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها حال وصولها".

وأكدت الوزارة خلو القطاع من أي إصابة بفيروس كورونا حتى الساعة.