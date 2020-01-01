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حراس الرئيس الإسرائيلي منعوا ميري ريغيف من الدخول لمنزله

الإثنين 16 مارس 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حراس الرئيس الإسرائيلي منعوا ميري ريغيف من الدخول لمنزله


القدس المحتلة / سما /

في حادثة وصفت بالمحرجة والاستثنائية، منع حراس أمن منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وزيرة الثقافة ميري ريغيف من الدخول للاجتماع الذي عقد، أمس الأحد، في منزل الرئيس بحضور بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود وبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن صراخ عالٍ سمع في المكان بين ريغيف وحراس الأمن.

ومنع الحراس ريغيف من الدخول بسبب تأخرها عن الاجتماع الذي كان قد بدأ حينها.

واتصلت ريغيف بمكتب نتنياهو للتدخل، دون جدوى.

ووفقًا للقناة، فإن الحدث جاء بعد أسبوع من حديث ريغيف، أن ريفلين امتنع عن لقاء عوائل قتلى إسرائيليين، وهو ما نفاه مكتب ريفلين ووصفه بأنه كذب ولم يحدث.

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