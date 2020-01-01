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نادين نسيب نجيم تكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاقها

الإثنين 16 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادين نسيب نجيم تكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاقها


وكالات / سما /

قالت النجمة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ إن سبب طلاقها كان الاختلاف الكبير بينها وبين زوجها في كل شيء.

صرحت للمرة الأولى بعد طلاقها قائلةً:«أعتقد زواجنا السريع الذي كان خلال 6 أشهر، وفيه اختلاف كبير في الفكر، كل واحد منا عندو تفكير وعندو نظرة خاصة بالحب بالعلاقة، مشينا سوا وما وصلنا ع نفس الطريق».


وكشفت عن ذلك ضمن برنامج«دبي كروز» الذي تقدمه الإعلامية ميساء مغربي، وتحدثت في الحلقة عن مدى تقبلها لعيش ولديها مع زوجة أب، إذ أعربت عن رفضها التام لذلك، وقالت:«ممنوع وخط أحمر».


وتكتمت الفنانة طوال أشهر عن سبب الطلاق، وردت ذلك الى العمل على مصلحة طفليها.

#نادين نسيب نجيم

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