الضفة: شؤون اللاجئين تشكل خلايا ازمة لمواجهة فيروس كورونا

رام الله / سما /

اعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في اختتام اجتماع لها عقدته مساء الأمس مع رؤساء اللجان الشعبية عن تشكيل خلايا أزمة في مخيمات الوسط في المحافظات الشمالية لحماية الامن الصحي في المخيمات والتعاطي مع الحال الطارئة التي تشهدها البلاد للحيلولة دون تفشي انتشار "كورونا .

وتأتي جهود دائرة شؤون اللاجئين بناء على توجيهات رئيسها الدكتور احمد ابو هولي انسجاماً مع اعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المجتمعون اللاجئين في المخيمات الالتزام بما يصدر من بيانات وتعميمات وتحذيرات من المصادر الرسمية المختصة ومن لجنة الطوارئ المحافظة التي تديرها المحافظ ليلى غنام بما ينسجم مع خطة الطوارئ التي اعلن عنها رئيس الوزراء والتقيد بما يصدر من تعليمات من كل محافظة وعدم التعاطي مع الشائعات وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي .

وخرج الاجتماع الذي أداره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير مخيمات الوسط وعضو لجنة الطوارئ في محافظة رام الله محمد عليان بحضور مدير مخيمات القدس نانسي الهندي تشكيل لجان فرعية داخل كل مخيم تضم كافة المؤسسات والفعاليات تتكفل بنشر الوعي الصحي وتوزيع النشرات التثقيفية حول الوقاية من فيروس كورونا وتشكيل فريق تطوعي يتكفل بتعقيم الاماكن العامة و المساجد والمؤسسات والمراكز الحيوية والاماكن التي تتطلب ذلك للحد من انتشار الفايروس لوجان للتواصل مع وزارة الصحة ولجنة الطوارئ العليا في المحافظة للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

واكد المجتمعون على ضرورة ان تتحمل وكالة الغوث الدولية مسؤولياتها وان تقف عند التزاماتها في تقديم المساعدات اللازمة من خدمات طبية لأهالي المخيمات علاوة على تزويدهم بالمنظفات ومواد التعقيم .

واكدت الدائرة على التزامها بتوفير كافة الامكانات اللازمة والضرورية لتميكن خلايا الأزمة داخل المخيمات مع العمل والقيام بمهماتها على اكمل وجه في اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية المخيمات من انتشار فيروس كورونا .

يشار الى ان دائرة شؤون اللاجئين استجابة مع حالة الطوارئ التي اعلن عنها الرئيس لمواجهة فيروس كورونا شكلت خلايا ازمة في مخيمات الجنوب والشمال في المحافظات الشمالية وفي مخيمات قطاع غزة الثمانية للتعامل مع أي طارئ للحد من تفشي فيروس كورونا .