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بسم فئران.. شاب ينتحر لرفض تزويجه فتاة بمصر

الإثنين 16 مارس 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسم فئران.. شاب ينتحر لرفض تزويجه فتاة بمصر


وكالات / سما /

أقدم شاب بمدينة السلام بمصر، على الانتحار بسم الفئران بسبب رفض أسرة حبيبته الزواج منها.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إشارة من مستشفى السلام العام، بوصول "سامي.ا" 23 سنة في حالة تسمم، ويعاني من حالة إعياء شديدة بعد شربه كمية كبيرة من سم الفئران، وتوفي في المستشفى بحسب (مراوي).

وبإخطار مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة.

 

على الفور انتقل رئيس المباحث، وتبين بأن المجني عليه تناول سم فئران بعد رفض عائلة حبيبته الزواج منها، وتقدم لخطبة حبيبته أكثر من مرة إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل أهل الفتاة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

#سم فئران #مصر #الزواج #انتحار

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