"داعش" يدعو مقاتليه لوقف عملياتهم في أوروبا خوفًا من كورونا

وكالات

دعا تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عناصره إلى وقف العمليات في المدن الأوروبية في الوقت الحالي، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

ووجه التنظيم تحذيراته إلى عناصره عبر جريدته "النبأ"، واصفًا اوروبا التي تعاني من تفشي الفيروس بـ "أرض الوباء". وحث "داعش" عناصره على الابتعاد عن هذه الأرض لتقليل خطر التعرض للمرض القاتل الذي وصفه بـ"الطاعون"، قائلا إن "الأصحاء لا يجب أن يدخلوا أرض الوباء، ولا يخرج المصابون منه".

وقال التنظيم لأنصاره إنه يجب غسل أيديهم وتغطية أفواههم عند التثاؤب والعطس لمنع انتشار الفيروس.