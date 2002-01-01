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غواصة تعمل ببطاريات ليثيوم - أيون.. جديد الجيش الياباني

الإثنين 16 مارس 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غواصة تعمل ببطاريات ليثيوم - أيون.. جديد الجيش الياباني


وكالات / سما /

أدخلت قوة الدفاع البحرية اليابانية غواصة جديدة إلى أسطولها تعمل على بطاريات ليثيوم-أيون، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم إطلاق الغواصة المسماة "أوريو" عام 2018، ولكن تم الاحتفال بتدشين دخولها الخدمة رسميا في حوض بناء السفن، التابع لميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في كوبي، الشهر الجاري.

تعتبر "أوريو" أول غواصة يابانية تستخدم التكنولوجيا، التي تتطلب صيانة أقل وبقدرات تحمل الخدمة لساعات أطول بسرعات عالية تبلغ 20 عقدة أثناء غطسها، بالمقارنة مع المركبات التي تعمل ببطاريات الرصاص الحمضية.

وتعد "أوريو" الغواصة السادسة من فئة "سوريو" التي قامت ببنائها شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، ويبلغ طولها 85 مترا، وتزن 1350 كغم، وتدعم طاقما من 65 شخصا، وتحمل ما يصل إلى 30 من الطوربيدات 55 سم ثقيلة الوزن.

وعلى الرغم من أنها تشبه في مظهرها فئة "سوريو"، إلا أن الغواصة "أوريو"، وقرينتها القادمة "توريو"، تستخدمان البطاريات من نوع النيكل الليثيوم كوبالت أكسيد الألمنيوم، أو ما تسمى اختصارا NCA.

وقال ماساو كوباياشي، الرئيس السابق لأسطول الغواصات التابع لقوات الدفاع البحرية اليابانية، إن استخدام هذه التكنولوجيا في الغواصة "أوريو" رفع تكاليف بنائها إلى 608 ملايين دولار مقارنة بـ488 مليون دولار لبناء مثيلاتها بدون البطاريات.

أدخلت اليابان بطاريات الليثيوم أيون لأول مرة في غواصاتها في عام 2002، وبدأت اختبار التكنولوجيا في عام 2006.

#غواصة #اليابان

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