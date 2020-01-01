كيف تنقص وزنك دون حمية غذائية؟

وكالات / سما /

1- حدد مدة تناولك للوجبة

إحدى العادات المهمة لتخفيف الوزن دون اتباع حمية هي تناول الطعام ببطء، حاول ان تجعل تناولك للوجبة يستغرق ما يعادل عشرين دقيقة، تذوق كل لقمة واستمتع بها، فهذا الأمر سيجعلك تتناول كميات أقل وسوف يحفز الهرمونات لتجعلك تشعر بالشبع.

2- نوم أكثر يعني وزنا أقل

يمكن للنوم ساعات إضافية في الليل أن يساعد على تخفيف الوزن، خاصة اذا كان النوم يستبدل الأنشطة الخاملة مع تناول الوجبات الخفيفة، وبعض الابحاث اظهرت أن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم يزيد من شهيتك، مما يجعلك تشعر بالجوع بشكل غير اعتيادي.

3- تناول المزيد من الخضار

تناول الخضار وسيلة رائعة لانقاص الوزن. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء وتملأ معدتك وتجعل إجمالي نظامك الغذائي يحتوي على سعرات حرارية أقل.

4- تناول الحساء

إضافة الحساء لقائمة غذائك اليومية ستشعرك بالامتلاء بسعر ات حرارية أقل، خاصة إذا تناولته في بداية الوجبة لأنه يبطئ تناول الطعام ويكبح شهيتك. الحديث عن الحساء الصحي الذي يتم إعداده في المنزل مع الخضار الطازجة وليس الحساء الدسم، والذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

5- تناول الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الشعير، الشوفان والحنطة السوداء والقمح الكامل تعتبر استراتيجية لفقدان الوزن. إذ أنها تساعد على الشعور بالامتلاء مع عدد أقل من السعرات الحرارية.

6- تناول الطعام في المنزل

من الأمور التي يجب الحرص على تطبيقها لتتمكن من خسارة الوزن دون اتباع حمية غذائية خاصة هي تناول وجبات الطعام المعدّة في المنزل، احرص على القيام بذلك على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

7- اجعل هدفك لباساً تحبه لكنه ضيق عليك

قم بتعليق ثوب قديم تحبه، أمامك، تتمكن من رؤيته كل يوم. اختر لباسا ضيقا قليلا فقط، لتتمكن من الوصول للهدف في وقت قصير نسبيا. وعند تحقيق ذلك يمكنك الانتقال لثوب أصغر قليلا وهلم جرا

8- احرق سعرات حرارية اكثر

احرق سعرات حرارية إضافية كل يوم، من خلال اتباع احدى الانشطة السهلة مثل: المشي أو البستنة لمدة تعادل الـ 20 دقيقة، تنظيف المنزل لمدة 30 دقيقة، أو الركض لمدة 10 دقائق.