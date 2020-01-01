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نظام جديد في هواتف "غوغل" لا يحتاج لاستخدام اليدين

الإثنين 16 مارس 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نظام جديد في هواتف "غوغل" لا يحتاج لاستخدام اليدين


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عن نظام جديد موجود في هواتف غوغل "بيكسل 4" لا يحتاج إلى استخدام اليدين على الإطلاق.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" تقريرا حول نظام الرادار الجديد الموجود في هواتف "بيكسل 4"، والمعروف باسم "سولي".

وأشارت غوغل إلى أن النظام يستخدم تقنية جديدة كليا على عالم الهواتف الذكية، والتي تسمح بالتنقل عن طريق الإيماءات بدون استخدام الأيدي على الإطلاق.

​وتسمح تلك التقنية على "بيكسل 4" بتسجيل صورة تفصيلية للمستخدم وجسمه، بحيث لا يعمل الرادار إلا عند تشغيله من قبل صاحب الهاتف فقط، ولا يقبل إيماءات إلا من المستخدم نفسه، بحيث لا يقلق الشخص من أي مخاوف مرتبطة بالخصوصية عند استخدام رادار "سولي".

ويظهر في الصور أنه بمجرد ما يقترب الشخص بالهاتف يبدأ الرادار في العمل، ويتحرك يمينا ويسارا بمجرد الإيماءة للتمرير.

ويعمل المطورين حاليا على إنشاء خوارزميات جديدة لتشغيل البرنامج عبر الإيماءات لإضافة مهام جديدة يمكن أن يقوم بها الرادار ووظائف مختلفة عن طريق الإيماءات.

​وستعمل تقنية الإيماءات بالتزامن مع تقنية جديدة كليا تطورها غوغل أيضا يطلق عليها "موشن سنس" والمختصة بمعالجة الصوت بطريقة مبتكرة لتنفيذ أوامر الشخص، حتى لو كان وسط مجموعة كبيرة من الأصوات المتداخلة.

#غوغل #هواتف #اليدين

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