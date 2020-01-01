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التجمع الصحفي يدين الاعتداء على الصحفي ياسر أبو عاذرة

الإثنين 16 مارس 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أدان التجمُّع الصحفي الديمقراطي اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على الزميل الصحفي ياسر أبو عاذرة مسؤول قسم التصوير في وكالة كنعان الإخبارية خلال تغطية اعتصام نظمه أهالي حي النصر شرق رفح جنوبي قطاع غزة، احتجاجًا على قرار تحويل مدرستين لمقرات للحجر الصحي.

واعتبر التجمُّع أنّ هذا الاعتداء جريمةً جديدة تُضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية التي هاجمت الصحفيين الذين لهم الحق في تغطية التظاهرات وأية فعاليات تتم في القطاع دون قيود أو ملاحقات.

وأكد التجمُّع على أهمية دور الصحفيين وعملهم كسلطةٍ رابعة لرصد الانتهاكات التي تتم بحق المواطنين، من الاحتلال أو السلطات في غزة والضفة سواء.

ودعا التجمُّع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لاحترام حرية العمل الصحفي وإطلاق العنان لأقلام وكاميرات الإعلاميين في أرجاء القطاع، ومُحاسبة المعتدين بأسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

وشدد التجمُّع الصحفي الديمقراطي على أهمية الالتزام بنص المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس التي تؤكد على أنه "لا مساس بحرية التعبير".

#التجمع الصحفي #ياسر أبو عاذرة

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