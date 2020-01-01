تعميم من أوقاف غزة لأئمة المساجد

غزة / سما /

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة يوم الإثنين أئمة المساجد إلى التضرع إلى الله والقنوت في الصلوات بأن يقي شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من الأوبئة والأمراض، وأن يرفع البلاء ويحفظ العباد من وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة عدم الإطالة في الدعاء، والدعاء بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها في مثل هذه النوازل والملمات.

وطالبت الأوقاف جميع الوعاظ والخطباء وكذلك الأئمة بضرورة العمل على تثبيت الناس وربطهم بالله تعالى عبر المواعظ القصيرة والمختصرة.