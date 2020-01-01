الاحتلال ينقل الأسير يعقوب حسين إلى سجن "مجدو"

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير يعقوب حسين (27 عاماً) إلى سجن "مجيدو"، بعد أن أنهت التحقيق معه في مركز تحقيق "عسقلان" والذي استمر لأكثر من 20 يوماً.

وأشار نادي الأسير الى أن الأسير حسين وهو من مخيم الجلزون في رام الله، معتقل إدارياً منذ شهر نيسان 2019، حيث جرى تحويله إلى التحقيق في تاريخ 18 شباط/ فبراير 2020، وانتهى بنقله إلى سجن "مجدو" الأسبوع المنصرم.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير صدر بحقه أمرين بالاعتقال إداري مدتهما 6 شهور، حيث لا يزال يقضي مدة الأمر الثاني، ومنذ اعتقاله، جرى نقله عدة مرات إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة"، واستمر عزله في "الرملة" لمدة أسبوع، ثم نُقل إلى سجن "مجدو" واستمر عزله لمدة (55) يوماً، حيث خاض إضراباً عن الطعام لمدة عشرة أيام، وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، ونقل إلى سجن "هداريم"، وفي شهر شباط نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عزل سجن "جلبوع"، ونفذ إضراباً عن الطعام لمدة (13) يوماً، وأنهاه مجدداً بناءً على وعود، إلى أن نُقل إلى التحقيق في 18 شباط/ فبراير المنصرم.