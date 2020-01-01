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غيابان مؤثران عن شباب جباليا أمام النشامى بالكأس

الإثنين 16 مارس 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غيابان مؤثران عن شباب جباليا أمام النشامى بالكأس


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن غياب اثنين من لاعبي شباب جباليا أمام شباب خانيونس, ضمن منافسات دور الـ16 من كأس قطاع غزة.

وأكدت التقارير, غياب الثنائي الحارس إياد أبو دياب والمهاجم محمد عبيد عن "ثوار الشمال" ضد "النشامى" في اللقاء المهم بكأس غزة.

وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة لهما في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيت حانون الرياضي (3-4), ما يعني غيابهما عن اللقاء المقبل لـ"ثوار الشمال".

يشار إلى أن لقاء الطرفين يجري الأربعاء المقبل على ملعب فلسطين في غزة الساعة الثانية والنصف عصرا.

#النشامى #كأس غزة

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