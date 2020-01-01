واين روني ينتقد سلطات كرة القدم في إنجلترا

وكالات / سما /

لم تنل الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإنجليزية مع فيروس كورونا، استحسان واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، حيث قال إن اللاعبين على ما يبدو عوملوا كفئران تجارب.

وتأخرت رابطة البريمرلييج في اتخاذ قرار تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء البلاد، لدرجة أن مدرب آرسنال ميكل أرتيتا ولاعب تشيلسي هودسون أودوي، أصيبا بالوباء العالمي.

وكتب روني في مقال بصحيفة (التايمز): “لماذا ننتظر حتى يوم الجمعة؟ لماذا انتظرنا في إنجلترا حتى إصابة ميكيل أرتيتا بالمرض لنتخذ الخطوة الصحيحة؟”.

وتابع: “لقد كان أسبوعاً مقلقاً بالنسبة للاعبين والموظفين وعائلاتهم، شعرت فيه بنقص في القيادة من الحكومة ومن الاتحاد الإنجليزي ومسؤولي الدوري الممتاز.. وبعد الاجتماع الطارئ، تم القيام بالشيء الصحيح في النهاية”.

وأضاف: “حتى ذلك الحين، كان هناك شعور بأن لاعبي كرة القدم في إنجلترا يعاملون مثل فئران التجارب، باقي الرياضات.. التنس وفورمولا 1 والرجبي والجولف وكرة القدم في دول أخرى كانت قد اتخذت القرار الصائب، لكن نحن طلبوا منا الاستمرار”.

وأردف: “أعتقد أن الكثير من لاعبي كرة القدم كانوا يتساءلون عن سر ذلك، وعما إن كان للمال دخل في ذلك؟ ولحسن الحظ اتخذت كرة القدم القرار الصحيح في نهاية المطاف. لقد كان من الضروري تعليق مباريات الموسم”.

واختتم روني كلامه بالحديث عن مستقبل الدوريات بإنجلترا، حيث قال: “لن نرفض اللعب حتى سبتمبر إذا اضطررنا إلى تمديد الموسم حتى هذا الموعد لأن هذا هو عملنا. إن كانت البيئة آمنة للمشجعين فإننا سنلعب”.