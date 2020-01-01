خدمات البريج يحسم "كلاسيكو" السلة

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزا كبيراً، على منافسه التقليدي خدمات المغازي 74/93، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل غرب غزة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري جوال لكرة السلة.

ونجح خدمات البريج في السيطرة على معظم ارباع اللقاء، والتي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول دخل خدمات المغازي منذ بدايته بالتسجيل عن طريق أحمد مهدي ثنائية، قبل أن يأتي الرد بثلاثية عن طريق ثائر عيسى، ليرد عليه محمد ابو غزال بثلاثية، فعاد ثائر عيسى لممارسة هوايته بتسجيل ثلاثية أخرى.

ولم تتوقف احداث الربع عند هذا الحد من الإثارة فقد تمكن لاعب المغازي محمد أبو غزال من تسجيل 13 نقطة، وزميله أحمد مهدي مسجلا 6 نقاط، وثنائية لريان ريان وثلاث نقاط لموسى موسى و4 نقاط لمنذر ريان، فيما سجل للبريج رامي الجمال 5 نقاط، وثائر عيسى 9 نقاط من 3 ثلاثيات، وثنائية لعيد الشاعر، و4 نقاط لمحمد مهدي، لينتهي الربع 20/33 لمصلحة المغازي.

وفي الربع الثاني حاول لاعبي البريج العودة لقمة تركيزهم للحاق بالمغازي، فبادر بالتسجيل عن طريق محمد مهدي مسجلا 4 نقاط، ثم جاء الدور على ثائر عيسى بتسجيله ثلاثية وثنائيتين، فيما ظهر إبراهيم أبو رحال في قائمة المسجلين بتسجيله 9 نقاط منهم ثلاثية، بينما استمر المغازي في اداءه الجيد بالرغم من خسارته لنتيجة الربع بنتيجة 14/23، لكنه استفاد من فارق النقاط الذي سجله في الربع الاول ليبقى متقدما بنتيجة 43/47.

الربع الثالث ظهر البريج أكثر تركيزا، فيما فقد لاعبي المغازي القدرة على الوصول لسلة البريج بسبب التسرع في انهاء الهجمة وقوة دفاع البريج بداية من الخط الأمامي وحتى الدفاع تحت السلة، فسجل أبو رحال 15 نقطة منهم ثلاثية، وثلاثيتين لكلا من ثائر عيسى وإبراهيم مصلح ورميتين حرتين لعيد الشاعر، فيما سجل للمغازي ريان ريان 4 نقاط، وثنائية لمنذر ريان، وثلاثية لمحمد أبو غزال، لينتهي الربع لمصلحة البريج 11/25.

وفي الربع الرابع فقد لاعبي المغازي جزء كبير من لياقتهم البدنية والذهنية، فساد اللعب العشوائي والمحاولات الفردية، وفي المقابل نجح لاعبي البريج الاستفادة من أخطاء لاعبي المغازي باللعب على الهجمة المرتدة السريعة والتسجيل عن طريق المتألق أحمد وشاح بتسجيله 12 نقطة من مناطق مختلفة داخل المنطقة، وثائر عيسى بتسجيله نقطتين و6 نقاط منهم ثلاثية لأبو رحال، وثنائيتين لكلا من محمد مهدي ورامي الرجمال، فيما سجل للمغازي منذر ريان 5 نقاط، و4 نقاط لمحمد ابو غزال، ونقطتين لموسى موسى، ونقطتين لأحمد مهدي و3 نقاط لريان ريان، لينتهي الربع لمصلحة البريج 17/24، وبنتيجة اجمالية 74/93.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سعيد ضيا زاده، أحمد القاضي، تامر قشطة، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي 24 ثانية دولي سائد حميد.