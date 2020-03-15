الاحتلال يهدم 3 منازل قيد الإنشاء في "كفر قاسم"

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات لجان التنظيم والبناء التابعة للاحتلال، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ثلاثة منازل في قرية كفر قاسم صباح اليوم الإثنين، بحجة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء لعائلة بسام طبية، ومنعت من السكان التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل.

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة الاحتلال التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم.

وأعرب السكان عن خشيتهم من مغبة أن تعود لجان التنظيم والبناء إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.

يذكر أن عملية هدم المنازل تمت، فيما صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في كفر قاسم في نهاية شباط/فبراير الماضي، على إيداع الخارطة التفصيلية المقترحة للمنطقة الشرقية الحدودية لكفر قاسم وإقامة 1,470 وحدة سكنية.