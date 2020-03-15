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اجراء احتياطي ضد كورونا

أبو حسنة: الاونروا تفتح مدارسها بغزة للمراجعين من مرضى الجهاز التنفسي بعيدا عن عياداتها

الإثنين 16 مارس 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: الاونروا تفتح مدارسها بغزة للمراجعين من مرضى الجهاز التنفسي بعيدا عن عياداتها


غزة / سما/

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة انه قررت وكإجراء إحترازي إستقبال المراجعيين الفلسطينيين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض من مدارس الأونروا التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض" .

وقال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه في تصريحات اذاعية انه "سيتم الإعلان عن إسم المدرسة الأقرب إلى عيادة الأونروا والتي سوف تستقبل الحالات التي سبق تحديدها حسب المنطقة".

وتابع "نظراً للظروف الراهنة وجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي ضربت معظم دول العالم، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وللحفاظ على صحة اللاجئين وعائلاتهم  ومنعاُ لظهور حالات في قطاع غزة، ستقوم الأونروا في غزة بالفصل بين المراجعين الذين يأتون لتلقى الرعاية الطبية ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والرشح وصعوبة التنفس أو الحرارة وبين المراجعين من الفئات الأخرى مثل التطعيم والحوامل والأمراض المزمنة".

واضاف " قررت الأونروا كإجراء إحترازي إستقبال هؤلاء المراجعيين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض من مدارس الأونروا التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض" موضحا "سيتم الإعلان عن إسم المدرسة الأقرب إلى عيادة الأونروا والتي سوف تستقبل الحالات التي سبق تحديدها حسب المنطقة".

وتابع "تعمل الأونروا حالياً على تجهيز هذه المدارس  بالمعدات الطبية اللازمة وكافة الطواقم الطبية المدربة من أطباء وتمريض" موضحا "لقد تم إتخاذ هذا الإجراء كخطوة إحترازية لحماية المراجعين والعامليين علما" بأنه سيتم اتخاذ كافة تدابير الوقاية و السلامة".

وقال "أن هذه المدارس لن تستخدم كمراكز للحجر الصحي كما سيتم تعقيم كافة المدارس قبيل إستئناف الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض للحفاظ علي صحة طلابنا".

واكد" أن نؤكد بأن عياداتنا لن تقوم بإستقبال أي مريض يعاني من مشاكل  في الجهاز التنفسي  بل سيتم إستقباله في الأماكن التي تم تحديدها (المدارس كل حسب المنطقة".

#كورونا #الاونروا #الجهاز التنفسي

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