مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الكرمة جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

قطع مستوطنون، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الكرمة في منطقة "بيت اسكاريا" الواقعة وسط تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن المستوطنين قطعوا 50 شجرة كرمة معمرة، تعود للمواطن محمود علي سعد.

وأشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال يستغلون الظروف التي تمر بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتقطيع الأشجار وتخريبها، مؤكدا أهمية تشكيل فرق حراسة.

يذكر أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم تقطيع ما مجموعة 1200 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر وقرية وادي فوكين في محافظة بيت لحم