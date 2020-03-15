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الاحتلال يواصل عزل 3 أسرى من الهيئة التنظيمية لـ"فتح" في ظروف قاسية

الإثنين 16 مارس 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عزل 3 أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت قبل حوالي عشرة أيام على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في معتقل "ريمون"، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وابراهيم عبد الحي، وعمر فهمي خرواط.

وأشارت إلى أن الأسير خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لـ4 مؤبدات، يقبع حالياً داخل معتقل "مجدو" داخل زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، بأوضاع اعتقالية قاسية.

ولفتت إلى أن إدارة المعتقل تتعمد إساءة معاملة الأسير خرواط بتقييد يديه ورجليه كلما نقلته من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل وإلى ما يسمى "ساحة الفورة".

وبينت أن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل معتقل "جلبوع"، أما الأسير عبد الحي فقد نقل إلى الأقسام العامة بمعتقل "هداريم".

#الاحتلال #فتح

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