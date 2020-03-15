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الكنيست الإسرائيلي الجديد يؤدي اليوم القسم ويفتتح دورته الأولى

الإثنين 16 مارس 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي الجديد يؤدي اليوم القسم ويفتتح دورته الأولى


القدس المحتلة / سما /

 يؤدي أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد الـ 23، اليوم الإثنين، القسم الخاص بدخولهم للدورة الجديدة للكنيست.

وستتفح مراسم الدورة الجديدة وسط خلافات حادة، ومطالبات بتغيير رئيس الكنيست الحالي بولي إدلشتاين.

وستتم عملية قسم اليمين ضمن إجراءات جديدة بسبب فيروس كورونا، بإدخال مجموعات صغيرة جدًا تصل إلى 3 أو 5 أعضاء فقط.

وسيسبق ذلك لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، لمنحه تفويض تشكيل الحكومة المقبلة.

وسيلتقي اليوم، طواقم التفاوض عن حزبي الليكود وأزرق- أبيض، لبحث تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

#الكنيست #اسرائيل #انتخابات

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