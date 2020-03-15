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لأول مرة السودان يسمح بتحليق رحلات متجهة لإسرائيل عبر أجوائه

الإثنين 16 مارس 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة السودان يسمح بتحليق رحلات متجهة لإسرائيل عبر أجوائه


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن السودان سمح ولأول مرة بتنفيذ رحلات تجارية عبر مجاله الجوي إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن الحكومة السودانية سمحت لشركة "لاتام" الأمريكية الجنوبية، بعبور المجال الجوي للبلاد خلال تنفيذ رحلات إلى ومن إسرائيل في تطور يأتي بعد اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم 3 فبراير في أوغندا.

وذكر التقرير أن شركة "لاتام"، التي تحلق طائراتها من دول أمريكا اللاتينية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ستنفذ يوم غد الثلاثاء أول رحلة جوية عبر المسار الجديد، الذي سيختصر وقت التحليق من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل بنحو ساعتين، بينما تستغرق الرحلة حاليا 13 ساعة.

وحسب التقرير، من المقرر أن تتم الرحلات المباشرة، التي ستنفذها طائرات "Boeing 787 Dreamliner"، فوق أراضي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ومصر.

كما من المتوقع أن تنخفض مدة مسار الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية بساعتين وتصبح 12 ساعة بدل 14 حاليا.

وتشغل الشركة اللاتينية 3 رحلات أسبوعية إلى إسرائيل من عاصمة تشيلي سانت دييغو، وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو باولو بالبرازيل، ومن هناك تنطلق مباشرة إلى إسرائيل.

وسبق أن أعلن البرهان، بعد اللقاء مع نتنياهو، أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى إسرائيل والتي تأتي منها بالتحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة "إل عال" الإسرائيلية.

ولاحقا أكد نتنياهو بعد هذا الاجتماع "تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية"، وذلك بعد أن كشفت "يديعوت أحرنوت" الشهر الماضي أن طائرة إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إسرائيل أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية.

المصدر: يديعوت أحرنوت 

#السودان #اسرائيل #تطبيع

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