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"الغارديان" تفجّر مفاجأة : 19 ألف إصابة بكورونا في مصر

الإثنين 16 مارس 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الغارديان" تفجّر مفاجأة : 19 ألف إصابة بكورونا في مصر


القاهرة / وكالات /

فجرّت صحيفة "الغارديان" البريطانية الإثنينن مفاجأة مدوية، بنشرها تقريرا يقول إن هناك أكثر من 19 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في مصر وحدها.

ونقلت الصحيفة عن أخصائيي معدة وباطنية من جامعة تورنتو الكندية، قولهم إنهم بحثوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران ومصر.

ورأى الأخصائيون أن حجم الإصابات المقدرة في مصر بفيروس كورونا، هو 19 ألف و310 حالة.


وقال الأخصائيون إنهم توصلوا إلى هذا الرقم الدقيق بدراسة بيانات الرحلات والمسافرين، إذ إن غالبية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، أكدت أن "كورونا" وصل إليها عبر المسافرين المصريين.

وأصيب نحو 97 سائحا أوروبيا بـ"كورونا" خلال وجودهم في مصر، فيما أعلنت دول مثل السعودية وقطر، عن وجود عشرات الحالات من الإصابات بين المقيمين المصريين القادمين لتوّهم من بلدهم.

وبحسب "الغارديان"، فإن أطباء يعتقدون أن المناطق السياحية في الأقصر، ونهر النيل، هي مركز تفشٍّ للوباء.

وفسّرت الصحيفة التكتم الرسمي على حجم الإصابات، بخشية النظام من تضرر القطاع السياحي، أحد أهم مصادر الدخل له.
 

وحتى فجر الإثنين، لم تعترف الحكومة المصرية سوى بوجود 126 حالة إصابة بالفيروس، نتج عنها وفاتان فقط.

#فيروس كورونا #اصابات #مصر

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