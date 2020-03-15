ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي غدا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

والاربعاء، يستمر الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

والخميس، يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .