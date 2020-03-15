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لبنان: إعلان التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري

الأحد 15 مارس 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: إعلان التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري


بيروت /سما/

أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الأحد قرارها بالتعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري.

جاء ذلك على لسان  رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، في كلمة بعد جلسة استثنائية، مساء اليوم الأحد.

وأعلن دياب وقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف.

وتعرّف التعبئة العامة، بأنها رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية، وهي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارًا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات.

#الحكومة اللبنانية #التعبئة العامة #لبنان #كورونا

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