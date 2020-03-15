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اغلاق 14مقهى وصالة بسبب عدم الالتزام باجراءات الطوارىء في جنين

الأحد 15 مارس 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق 14مقهى وصالة بسبب عدم الالتزام باجراءات الطوارىء في جنين


جنين / سما /

 أغلقت الشرطة اليوم الاحد 14مقهى وصالة أفراح وصالة رياضية ومحلا للحلويات، وقبضت على أربعة أشخاص، وذلك بسبب عدم التزامهم باجراءات الطوارئ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريفها للتأكد من تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأكدت انه تم التحفظ على أربعة أشخاص بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

#الشرطة #كورونا #جنين #اغلاق مقاهي

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