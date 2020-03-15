  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم: حجْر شخصين لعدم التزامهما بقواعد الحجْر المنزلي

الأحد 15 مارس 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: حجْر شخصين لعدم التزامهما بقواعد الحجْر المنزلي


طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأحد، عن حجر شخصين في أحد مراكز الحجر في مدينة طولكرم، لعدم إلتزامهما بقواعد الحجر المنزلي.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي: إن الطواقم الصحية والمؤسسة الأمنية أحضرتهما لعدم الالتزام بالحجر في منزليهما، وهما من الذين جاءت نتيجتهم بفحص كورونا سلبية (غير مصابة).

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بقواعد الحجر حفاظا على سلامة المواطنين، منوها إلى أن مركز الحجر مهيأ بظروف صحية مناسبة.

يشار إلى أنه تم اكتشاف حالة واحدة مصابة بفيروس "كورونا" من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وتخضع للحجر الصحي في مستشفى جمعية الهلال الأحمر في المدينة، فيما تخضع حوالي 70 حالة للحجر المنزلي في مختلف مناطق المحافظة بعد أن جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية (غير مصابة).

#طولكرم #الحجر الصحي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

زودت حماس بمعدات خاصة.. الشاباك يكشف تجنيد حماس لإسرائيلية جمعت معلومات حساسة

اسعار العملات مقابل الشيكل

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

الأخبار الرئيسية

860x484 - 2020-03-15T211759.300

بيان مُسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين العمال

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

كورونا اسرائيل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 213.. وفلسطين لا اصابات جديدة

-

سلطة النقد تحذر البنوك وتقرر تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

صحة غزة

تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي