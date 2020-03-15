طولكرم: حجْر شخصين لعدم التزامهما بقواعد الحجْر المنزلي

طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأحد، عن حجر شخصين في أحد مراكز الحجر في مدينة طولكرم، لعدم إلتزامهما بقواعد الحجر المنزلي.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي: إن الطواقم الصحية والمؤسسة الأمنية أحضرتهما لعدم الالتزام بالحجر في منزليهما، وهما من الذين جاءت نتيجتهم بفحص كورونا سلبية (غير مصابة).

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بقواعد الحجر حفاظا على سلامة المواطنين، منوها إلى أن مركز الحجر مهيأ بظروف صحية مناسبة.

يشار إلى أنه تم اكتشاف حالة واحدة مصابة بفيروس "كورونا" من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وتخضع للحجر الصحي في مستشفى جمعية الهلال الأحمر في المدينة، فيما تخضع حوالي 70 حالة للحجر المنزلي في مختلف مناطق المحافظة بعد أن جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية (غير مصابة).