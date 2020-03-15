الشرطة تقبض على شخصين نشرا أخباراً كاذبه حول كورونا في رام الله .

رام الله / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخصين يشتبه بقيامهما بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا في محافظة رام الله والبيرة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد تلقي معلومات عن قيام شخصين بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة وبث اشاعات عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول فايروس كورونا، على الفور قامت الشرطة بتوقيف المشتبه بهما لحين إحالتهما لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.

وناشدت الشرطة المواطنين اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين.