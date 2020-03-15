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وفاة 368 إيطاليًا بسبب كورونا في أكبر حصيلة يوميّة للفيروس

الأحد 15 مارس 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 368 إيطاليًا بسبب كورونا في أكبر حصيلة يوميّة للفيروس


روما /سما/

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس طورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبذلك ارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيطاليا، إلى 1809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المصابين، إذ سُجّلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

وتبقى منطقة لومبارديا في شمال البلاد الأكثر تضررا مع وفاة 1218 شخصا فيها، وإصابة 13 ألفا و272.

وأعربت السلطات في لومبارديا عن قلقها حيال قدرات نظامها الاستشفائي.

بدوره، حذّر حاكم منطقة أتيليو فونتانا، في مقابلة تلفزيونية من أن "الأرقام تواصل الارتفاع. سنصل قريبا إلى مرحلة نفتقر فيها إلى عدد الأسرّة" المطلوبة.

ويرقد نحو 800 شخص في أقسام العناية المركزة في المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، أنه يعير "الوضع في لومبارديا اهتماما خاصا". وقال: "أولويتنا أن نؤمن للأطباء والممرضين والطواقم إمكان العمل بأمان".

وأضاف: "كحكومة، نحن ملتزمون بشدة في أن نؤمن في أقرب وقت كل مستلزمات الحماية التي تتيح لهم العمل بأكبر قدر من الأمان".

841 إصابة في سويسرا خلال يوم واحد

من جانبها، أعلنت سويسرا، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد ألفي شخص، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري، فإن إجمالي وفيات كورونا بلغ في البلاد، 14، والإصابات ألفين و200 شخص.

وكانت السلطات السويسرية، قد اتخذت تدابير واسعة لإيقاف انتشار الفيروس، أبرزها تعليق الدراسة في كافة مقاطعات البلاد، وإعلان "حالة الطوارئ" في مقاطعتين على الحدود مع إيطاليا.

من جهته، يستعد الجيش السويسري، لتعزيز دعمه من أجل مواجهة وباء "كورونا"، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي في البلاد.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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