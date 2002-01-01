"الميزان" ينشر تفاصيل اعتداء مسلحين على محامٍ بغزة

غزة / سما/

نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تفاصيل اعتداء مجموعة من المسلحين على المحامي كرم منصور (26 عامًا)، الذي تم الاعتداء عليه أمس السبت.

وبحسب المركز، فإن 5 ملثمين مسلحين هاجموا المحامي منصور، بالإضافة إلى المواطن عبد الرؤوف منصور (36 عامًا)، وفتحوا النار تجاههم، فأصابوا الأخير بأربع رصاصات في ساقه اليسرى، فيما أصيب المحامي بعيار نار في كتفه الأيسر وشظايا رصاص في رأسه قبل أن يختطفوه ويعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد كان المسلحون الخمسة يستقلون سيارة من نوع (فولكس فاجن) كحلية اللون موديل 2002، وهاجموا عند حوالي الساعة 8:00 من صباح أمس السبت، المواطنين منصور، أمام مكتبة منصور الواقعة قرب موقف الزهراء بشارع الوحدة في مدينة غزة.

وأطلق أحدهم النار من مسدس، قبل أن يقوموا باختطاف كرم منصور ويجبروه على الصعود إلى سيارتهم.

وبحسب إفادة كرم التي صرح بها للمركز فقد نقله الملثمون إلى أرض بالقرب من الخط الشرقي، شرق حي الزيتون في مدينة غزة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ثم تركوه في المكان ولاذوا بالفرار.

وفي وقت لاحق نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج، حيث وصفت المصادر الطبية إصابتهما بين المتوسطة والبالغة، ثم جرى تحويلهما إلى مستشفى العودة شمال القطاع حيث يقطنان، لاستكمال العلاج. فيما حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الاعتداء وفتحت تحقيقاً فيه.

وعبر مركز الميزان عن استنكاره للاعتداء، مشيرًا إلى أنه ينظر بخطورة بالغة لاستخدام السلاح من قبل مجهولين ما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين ويعيد إلى الأذهان حالات الفلتان الأمني المشابهة التي قوضت من سيادة القانون.

وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مجددًا دعواته السابقة بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة الصغيرة، وضبط استخدام السلاح وحصره بالمكلفين في إنفاذ القانون والتعامل بصرامة وجدية مع كل استخدام للسلاح الناري خارج إطار تطبيق القانون.

وقال: "إن احترام وتعزيز مبدأ سيادة القانون ومحاربة أشكال أخذه باليد تقتضي، إعمال القانون بحق مخالفيه بغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم، بما في ذلك المكلفين بإنفاذ القانون في حالة سوء استخدام الأسلحة النارية".