  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينت: مصابو كورونا في إسرائيل يتزايدون كل أسبوع أربعة أضعاف

الأحد 15 مارس 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: مصابو كورونا في إسرائيل يتزايدون كل أسبوع أربعة أضعاف


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت: إنه "يوجد في إسرائيل أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا، ومعدل تزايد المصابين هو أربعة أضعاف أسبوعيًا، وإذا ما استمر هذا المعدل، فنحن نتوقع أن ينضم الأسبوع المقبل 200 مصاب جديد، ثم بعد ذلك 800 كل أسبوع، وهكذا".
 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أضاف بينت، خلال جلسة لتقدير الموقع وكيفية تعامل المؤسسة الأمنية مع تفشي فيروس "كورونا"، أنه "يجب قول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي، نحن لا نعرف كم مريض كورونا يوجد بالضبط، وربما هناك الآلاف".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أكدت ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 213 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.

#الجيش الاسرائيلي #كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

زودت حماس بمعدات خاصة.. الشاباك يكشف تجنيد حماس لإسرائيلية جمعت معلومات حساسة

"نريد ان نسبق الفيروس".. نتنياهو: سنعلن غدا قرارات صعبة لمواجهة تفشي كورونا

الأخبار الرئيسية

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

كورونا اسرائيل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 213.. وفلسطين لا اصابات جديدة

-

سلطة النقد تحذر البنوك وتقرر تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

صحة غزة

تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي

كورونا : اسرائيل تلغي "الأرنونا" وتسهيلات بالضرائب للمصالح التجارية التي تقرر إغلاقها