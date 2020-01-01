بينت: مصابو كورونا في إسرائيل يتزايدون كل أسبوع أربعة أضعاف

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت: إنه "يوجد في إسرائيل أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا، ومعدل تزايد المصابين هو أربعة أضعاف أسبوعيًا، وإذا ما استمر هذا المعدل، فنحن نتوقع أن ينضم الأسبوع المقبل 200 مصاب جديد، ثم بعد ذلك 800 كل أسبوع، وهكذا".



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أضاف بينت، خلال جلسة لتقدير الموقع وكيفية تعامل المؤسسة الأمنية مع تفشي فيروس "كورونا"، أنه "يجب قول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي، نحن لا نعرف كم مريض كورونا يوجد بالضبط، وربما هناك الآلاف".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أكدت ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 213 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.