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محافظة القدس تتسلم الدفعة الثانية من المعدات الطبية المقدمة من الرئيس

الأحد 15 مارس 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس تتسلم الدفعة الثانية من المعدات الطبية المقدمة من الرئيس


القدس المحتلة / سما /

 تسلمت محافظة القدس اليوم الأحد، الدفعة الثانية من المعدات الطبية التي قدمها سيادة الرئيس للمحافظة.

واشتملت المعدات الطبية على مضخات لرش مواد التعقيم في المؤسسات والمديريات العاملة في القدس وساحاتها العامة، وكمامات n95  وموازين حرارة إلكترونية بالأشعة فوق الحمراء، وملابس طبية كاملة، ومواد تعقيم وقفازات طبية، حيث باشرت المحافظة بتوزيعها على الفور على المؤسسات العاملة للبدء بتعقيم الأماكن العامة.

وقدم نائب المحافظ عبد الله صيام، وأمين سر فتح في القدس شادي مطور، شكرهما للسيد الرئيس، ونوها الى أن هذه المعدات ستذهب لأهلنا في القدس لحمايتهم من الوباء المنتشر في كل العالم، وعندما يكون المواطن المقدسي محمي ومعافى ومحصن ضد المرض والأوبئة يستطيع الدفاع عن المقدسات والأرض والإنسان،  وأشارا إلى أن هذه الحملة تعزز السيادة الفلسطينية في القدس.

#القدس #معدات طبية #الرئيس عباس

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