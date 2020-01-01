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محافظ سلفيت يثمن مبادرة آل عزريل التبرع بعمارة "الرحمة" لاستخدامها كمركز للحجر الصحي

الأحد 15 مارس 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يثمن مبادرة آل عزريل التبرع بعمارة "الرحمة" لاستخدامها كمركز للحجر الصحي


سلفيت /سما/

 ثمن محافظ سلفيت عبد الله كميل مبادرة رجل الأعمال زياد عزريل وإخوانه وآل عزريل، التبرع بعمارة "الرحمة" لاستخدامها كمركز للحجر الصحي في المحافظة.

وأكد كميل أن المجتمع المحلي في المحافظة يشكل جبهة إسناد داخلية إلى جانب مؤسسات الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"؛ مشيدا بحرص أبناء شعبنا في محافظة سلفيت وحسهم الوطني وأخلاقهم العالية وتوحدهم في مواجهة هذه الأزمة .

وكان رجل الأعمل عزريل وإخوانه وآل عزريل، أصدروا اليوم بيانا للرأي العام أعلنوا فيه التبرع  بمبنى عمارة "الرحمة" في مدينة سلفيت بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع ووضعها تحت تصرف لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة لاستخدامه مركزا للحجر الصحي لعموم محافظة سلفيت، و"ذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا في محافظة سلفيت".

وأعربوا عن شكرهم للجنة الطوارئ المركزية في المحافظة سلفيت التي يقف على رأسها  المحافظ كميل، وعلى الجهد الذي تبذله في سبيل خدمة أبناء المحافظة.

#محافظ سلفيت #كورونا

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