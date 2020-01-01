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الدائرة السياسية للمنظمة توزع منظفات ومعقمات على أبناء شعبنا في اليرموك

الأحد 15 مارس 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدائرة السياسية للمنظمة توزع منظفات ومعقمات على أبناء شعبنا في اليرموك


دمشق /سما/

 بتوجهات من الرئيس محمود عباس، وزعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك، منظفات ومعقمات على أبناء شعبنا في المخيم.

وقال مدير عام الدائرة السياسية للمنظمة السفير أنور عبد الهادي، أن هذا الاجراء يأتي في إطار حرص الرئيس على سلامة أبناء شعبنا في المخيمات من أجل الوقاية من فيروس "كورونا".

من جانبهم، شكر الأهالي الرئيس على متابعته وحرصه الدائمين على سلامة شعبه في الوطن والشتات، خاصة في المخيمات، مشددين على أن مواقف سيادته الانسانية لا تقل متابعة عن جهوده السياسية في رفض ومواجهة "صفقة القرن".

#منظمة التحرير #معقمات #كورونا #مخيم اليرموك

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