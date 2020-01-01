إطلاق حملة لدعم صندوق التكافل الاجتماعي بنابلس

نابلس / سما /

أطلق محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الأحد، حملة دعا فيها المواطنين من اجل التبرع ودعم صندوق التكافل المجتمعي، وذلك لتوفير الاحتياجات المالية الطارئة لمواجهة ازمة فيروس كورونا.

وأكد اللواء رمضان ضرورة تكاتف كافة أُطر المجتمع الفلسطيني والوقوف معاً، وتقديم كافة أشكال الدعم من أجل حماية المجتمع من هذا الفيروس الخطير.

وأوضح أنه سيتم تسخير مقدرات صندوق التكافل المجتمعي من اجل تلبية الاحتياجات الخاصة لمواجهة هذه الأزمة.

وأشاد بكافة المؤسسات الشريكة في المحافظة نابلس والتي بادرت بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الأزمة بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم وتسخير كافة الإمكانات في سبيل الخروج منها بأقل الخسائر.