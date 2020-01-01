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عشراوي تطالب العالم بحجر الارهاب الاسرائيلي المتفشي

الأحد 15 مارس 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطالب العالم بحجر الارهاب الاسرائيلي المتفشي


رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اقتحامات المستوطنين المتطرفين المتصاعدة والمتعمدة للقرى والمدن والبلدات الفلسطينية واعتدائهم على المواطنين العزل وممتلكاتهم وارضهم ووصفتها بالهمجية.

واشارت في بيان لها، اليوم الاحد، الى هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس وتكسيرهم زجاج 20 مركبة واطلاقهم النار على المواطنين واقتحامهم لقرية الجانية غرب رام الله واعتدائهم على رعاة الأغنام في خربة جبعيت شرق مدينة رام الله هذا إضافة الى هجماتهم المستمرة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم وغيرها من المحافظات الفلسطينية.

واكدت على ان هذا التصعيد المتعمد والممنهج والمدعوم من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلية يأتي في اطار استكمال مخطط اسرائيل ضم الاراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها وتمكين قبضة المستوطنين الارهابيين واطلاق يدهم لاستباحة كل ما هو فلسطيني.

وختمت عشراوي بيانها بالقول:" بالرغم من انشغال العالم بمكافحة فايروس كوفيد ١٩ نرى انفلات المستوطنين وارهابهم يتصاعد دون لجم او حجر ".

#حنان عشراوي #اقتحامات المستوطنين #كورونا

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